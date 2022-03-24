دعوات من الخضر الألماني لرد أوروبي مشترك على قرار موسكو بشأن توريدات الغاز

أكدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، ضرورة اتخاذ إجراء موحد من الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب دفع توريدات الغاز الطبيعي مستقبلا بالروبل الروسي.

وقالت كاتارينا دروجه، اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا: "إننا في وضع يزداد حدة ويسير في اتجاه حدوث سيناريو تهديدي بالنظر إلى الواردات"، لافتة إلى أن إعلان بوتين عن ذلك يعد مرحلة أخرى من التصعيد.

وأكدت السياسية الألمانية البارزة أنه من المهم تتشاور الدول الأوروبية بشأن الرد على ذلك، قائلة: "أعتبر أنه من المهم للغاية أن يتم إعلان رد مشترك".

يذكر أن الحكومة الألمانية ترفض حتى الآن وقف واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا. وفي المقابل دعت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مثل بولندا لحظر الاستيراد في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت دروجه إنه صحيح أنه يتم التخطيط للخروج (من الاعتماد على هذه المصادر)، ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة معينة لا تؤدي إلى مشكلات كبيرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات للحكومة الروسية، أمس الأربعاء، بعدم قبول مدفوعات واردات الغاز والطاقة بالدولار أو اليورو.