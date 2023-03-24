إسبانيا: لابد أن يستمع العالم لصوت الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في مؤتمر صحفي في بروكسل، الجمعة، إن العالم ينبغي أن يستمع لصوت الصين من أجل إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم سانتشيث بزيارة دولة للصين الأسبوع المقبل.

وأضاف سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "الصين لاعب عالمي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الحرب وبإمكان أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يزور سانتشيث العاصمة الصينية في 31 مارس لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الزعيمين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها "غير منحازة" وقدمت خطة سلام من 12 نقطة بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وساند سانتشيث علانية اقتراح السلاح الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يتضمن مطالب بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.