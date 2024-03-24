وفاة الفنان محمد قشطة ودفن جثمانه بمسقط رأسه في بنها

توفي أمس السبت الفنان محمد قشطة، بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه ببنها، على أن تتلقى أسرته واجب العزاء اليوم الأحد، أمام منزله في منطقة الشرابية.

الفنان محمد قشطة ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى فى سن متقدمة من بداية الألفية الثانية وهو كثير النشاط قدم أدوار ثانوية عديدة فى أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون ومنها "أيام السادات"، و"إحنا إتقابلنا قبل كده"، و"الرجل الغامض بسلامته"، و"إمام الدعاة"، و"طيارة ورق"، و"مزاج الخير".

وآخر أعمال الفنان محمد قشطة هو مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى.