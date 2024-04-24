أردوغان يعلن وقف العلاقات التجارية المكثفة مع إسرائيل

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقف علاقات أنقرة التجارية المكثفة مع إسرائيل، منوهًا أن تل أبيب دمرت غزة وفلسطين بالكامل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من أنقرة: «لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، حذر أردوغان، من مساعي إسرائيل لحرف الانتباه عن جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة.

ونوه أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعرض أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها للخطر، بما في ذلك مواطنيه؛ من أجل إطالة حياته السياسية فقط.

وأكد أن بلاده ستواصل تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التجارة التركية، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين».

وأشارت الى أن «قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك».