باكستان تؤكد استعدادها لمواجهة أي محاولات هندية لتصعيد التوتر

_الأمينة العامة لوزارة الخارجية الباكستانية: الهند تمارس حملة تضليل ضد بلادها

أكدت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، استعدادها لمواجهة أي محاولات هندية لتصعيد التوتر على خلفية الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.

جاء ذلك في بيان للأمينة العامة لوزارة الخارجية الباكستانية آمنة بلوش، على حساب الوزارة بمنصة "إكس".

وقالت بلوش، إن الهند تمارس حملة تضليل ضد باكستان، مشيرة إلى أن مثل هذه الأساليب تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وشددت بلوش، على أن باكستان ترفض الإرهاب بكل أشكاله، موضحة أن باكستان مستعدة لمواجهة أي محاولات تحمل نوايا سيئة ضدها من طرف الهند.

والأربعاء، أعلنت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم الإرهابي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.

وأعلنت "جبهة المقاومة" وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة عدد كبير بجروح.