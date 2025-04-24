 إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الأناضول
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:12 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:13 م

الجيش الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالرصاص

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين بالرصاص، مساء الخميس، في بلدة "إذنا"، غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في الخليل تعاملت مع 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في إذنا، قبل نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح شهود عيان للأناضول، أن قوات إسرائيلية اقتحمت إذنا، مساء الخميس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين بالبلدة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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