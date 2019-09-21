قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن متابعة مخالفات البناء ورفع القمامة والقيام بحملات تنظيف وتجميل من بين المهام الجديدة المسندة للإدارات المحلية داخل محافظات مصر، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفين بما ينص عليه القانون، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أضاف خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت: «اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية افتتح غرفة عمليات متواصلة دائما مع المحافظين لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات المفروضة من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بين المهام الجديدة رصد المخالفات العقارية والمرور لرصد المخالفات من بين مهام الإدارات المحلية بالمحافظات خلال أيام العيد».

وأكد أن التنسيق بين المحافظين ووزارة التنمية المحلية قائم على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء فرض حظر من منع إقامة أي احتفالات أو تجمعات أوي أي فعاليات جماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك التي تبدأ غدا الأحد، وإيقاف كل الأتوبيسات ووسائل النقل العامة في المحافظات، وتطبيق الحظر من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، بالتنسيق بين مديريات الأمن والمرور والجهاز الرقابي والإداري بالمحافظات المصرية.