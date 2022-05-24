شولتس يزور سجن مانديلا وغاندي في جنوب إفريقيا

زار المستشار الألماني أولاف شولتس السجن السابق سيئ السمعة "رقم 4"، الذي أودع فيه مكافحون من أجل الحرية مثل الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وقال شولتس إن من المثير للإعجاب بشدة تمكن مانديلا كرئيس للبلاد، رغم كل هذه العذابات، من أن يحقق المصالحة بعد عقود من الفصل العنصري.

وأشار إلى أن هذا الأمر انبثق عنه تكليف مفاده أن بلدا كافح بمثل هذا الشكل من أجل الديمقراطية، يجب أن يكون دائما حليفا لنا في عالم الديمقراطيات التي لا تقتصر بأي حال من الأحوال على الدول القليلة في الغرب الكلاسيكي.

وكان شولتس، الذي تترأس بلاده مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دعا جنوب أفريقيا لحضور قمة المجموعة في قصر إلماو البافاري في يونيو المقبل كواحدة من خمس دول ضيوف على القمة التي ستبحث تعزيز الديمقراطيات في كل أنحاء العالم.