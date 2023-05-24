تركيا: تحييد 37 ألفًا و886 إرهابيًا منذ 2015

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية تمكنت من تحييد 37 ألفًا و886 إرهابيًا منذ 24 تموز/يوليو عام 2015.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية تكنولوجية بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح أكار أنه تم تحييد 126 إرهابيًا في الشهر الأخير فقط، مؤكدًا أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم.

وشدد أن الحدود محمية بأشد الإجراءات المكثفة في تاريخ الجمهورية التركية ، مؤكدًا منع 3 ملايين و300 ألف شخص من التسلل عبر الحدود بشكل غير قانوني في السنوات الخمس الماضية.

ولم يحدد الوزير التركي الجماعات التي ينتمي إليها هؤلاء الإرهابيين أو المواقع التي تم فيها تحييدهم.

غير أن تركيا تشن عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )داخل تركيا وشمال العراق ، وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي ) في سوريا.