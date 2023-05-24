زعيم حزب قومي متطرف تركي يؤيد منافس أردوغان في جولة الإعادة بالانتخابات

أيد زعيم حزب الظفر "النصر" القومي المتطرف التركي أوميت أوزداغ، المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة، التي تجري يوم الأحد المقبل، طبقا لما أعلنه أوزداغ في أنقرة.

وقال أوزداغ: "القضية الأهم في تركيا تتمثل في 13 مليون طالب لجوء أو مهاجرين غير نظاميين، متعهدا بطردهم في غضون عام، وبما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع كليتشدار أوغلو في مقر حزبه: "نحن كحزب النصر قررنا دعم كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية".

وتابع أن هذه هي الطريقة الوحيدة، لتجنب تحول تركيا إلى مهاجرستان، ملقيا باللوم على المهاجرين غير الشرعيين، في عبء مالي بقيمة 11 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى تعريض السلامة في الشوارع للخطر.

وقال كليتشدار: "تنتظرنا أياما طيبة دون الإدلاء بالمزيد من التصريحات".

وكان مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، قد قدم شكاوى لدى ممثلي الادعاء بسبب مقطع فيديو دعائي يشير إلى علاقات له مع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء.

وقال جلال تشيليك محامي كليتشدار أوغلو عبر الهاتف: "قدمنا مئات الشكاوى لدى مكتب المدعى العام في أنقرة على خلفية تشويه السمعة والإساءة والمعلومات المضللة".

وأضاف تشيليك، أن المعارضة ترغب في محاسبة الأشخاص الذين اختلقوا هذه الأكاذيب، ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه وراء هذا المحتوى.

ويواجه أردوغان وكليتشدار أوغلو، جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل.