أشرف بن شرقي يقترب من الدوري السعودي

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بات المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، قريبا من الرحيل عن فريقه الحالي والانتقال للدوري السعودي، حسبا أفاد تقرير صحفي.

وفقا لقنوات «الكأس» القطرية، تلقى المغربي أشرف بن شرقي عروضا محلية وآخر من نادي سعودي بعدما أصبح قريبا من الرحيل عن نادي الريان".

وكان أشرف بن شرقي قد دافع عن قميص الزمالك في الفترة ما بين 2019-2022، وقدم مستويات طيبة للغاية مع الفارس الأبيض.

في ذات السياق صرح حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بأنه يتمنى عودة أشرف بن شرقي مجددا للقلعة البيضاء.

وتأمل جماهير الزمالك في أن تكوزن تصريحات لبيب بداية لخطة العمل على إعادة بن شرقي مرة أخرى للزمالك، خاصة وأنه سيكون انتقال حر ولن يكلف خزينة النادي سوى راتبه فقط.