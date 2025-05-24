تقرير: المرشح الرئاسي الكوري الجنوبي ميونج يسعى لمراجعة القانون التجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية لي جاي - ميونج، بالسعي لمراجعة القانون التجاري "على الفور"، حال فوزه بالانتخابات المقررة في الثالث من يونيو، بحسب صحيفة "سول إيكونوميك ديلي".

وأدلى مرشح الحزب الديمقراطي، بتصريحه خلال حملة انتخابية في مدينة بوتشون اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة.

وقال لي: "حال فوزي بالانتخابات، سوف استخدم حق النقض الرئاسي (فيتو) وسوف أعدل القانون التجاري على الفور".

ويشار إلى أن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية رفض مؤخرا القانون التجاري المعدل الذي يسعى إلى تعزيز مسئولية مجالس إدارات الشركات تجاه حملة الأسهم.