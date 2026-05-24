ما أبرز بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران؟

كشف مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.

وأوضح المسئول لموقع أكسيوس، أن معظم بنود مسودة الاتفاق تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد طهران التفاصيل رسميا لكنها أشارت إلى اقتراب الحسم.

وينص الاتفاق الذي توشك واشنطن وطهران على توقيعه على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز أثناء هذه الفترة، بينما تقوم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين، وتتضمن أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ستنتهي.

ونوه بأن الاتفاق يسمح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أن واشنطن ستوقف حصارها عن الموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها.

وأوضح أن المبدأ الأساسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتفاق هو رفع القيود مقابل الأداء.

وقال المسئول إن إيران طالبت بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات لكن واشنطن اشترطت تنازلات.

وأشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية وبالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، والتزام إيران بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة خلال فترة الـ60 يوما ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه.

من جهتها، أشارت التسريبات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى رهن الخطوة الأمريكية المرتبطة بفك التجميد عن الأموال الإيرانية بخطوات ملموسة تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وبحسب الصحيفة، اشترطت واشنطن أن تذهب هذه الأموال إلى صندوق إعمار، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد شكلا من أشكال السيطرة على الأموال المفرج عنها.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين القول إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب.

وأوضحوا أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ونوهوا بأن المقترح أجل الحسم في تفاصيل تخلي إيران عن اليورانيوم إلى محادثات مقبلة.

وأشاروا إلى أن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وشددوا على أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا باتفاق نووي.