طالبان تحذر وسائل الإعلام الأفغانية من نشر أو بث إعلانات ضد الحركة

أصدرت حركة طالبان، الإثنين، تحذيرا لجميع الوكالات الإعلامية ودور النشر الأفغانية بعدم نشر أو بث إعلانات ضد الحركة.

وجاء في بيان للجنة العسكرية للحركة نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة، إن هناك يوم واحد أمام الوكالات، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ودور نشر، التي تبث إعلانات ضد طالبان يوم واحد للتوقف عن ذلك وإلا سوف لن يتم تصنيفها بعد الآن كوسائل إعلام ولكن "كأهداف عسكرية".

ويشار إلى أن الإعلانات الحكومية المدفوعة ضد طالبان يتم بثها ونشرها في أنحاء أفغانستان، إما لمطالبة المواطنين بإبلاغ القوات الأمنية عن أي أنشطة مثيرة للشبهات أو لتحريض المواطنين على عدم دعم الحركة.

وقالت الحركة إن "العدو(الحكومة الافغانية) يستخدم مثل هذه الوكالات الإعلامية لأغراض استخباراتية".