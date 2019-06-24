سلاح الجو الألماني: لا ضحايا مدنيين جراء سقوط طائرتي يوروفايتر

أعلن انجو جرهارتس، مفتش سلاح الجو الألماني (رئيس الأركان) عدم وقوع ضحايا مدنيين في حادث سقوط طائرتي يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني اليوم الاثنين.

من جانبها، وعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بكشف دقيق للحادث.

وجاءت تصريحات فون دير لاين في منطقة تبعد بضع مئات من الأمتار من مكان سقوط إحدى الطائرتين بالقرب من مدينة نوسنتين، وقالت الوزيرة:" اليوم هو يوم الحزن والألم لفقدان جندينا".

وتوجهت فون دير لاين إلى مكان الحادث برفقة رئيس أركان سلاح الجو الألماني ووزير داخلية ولاية مِكلنبورج-فوربومرن، لورنتس كافير، وخلت الزيارة من وجود صحفيين.

كانت الطائرتان قد سقطتا خلال تدريب قتالي بعد ظهر اليوم، وقد لقي أحد الطيارين حتفه فيما وقعت للطيار الآخر إصابات.

وتم نقل الطيار المصاب إلى أحدى المستشفيات.