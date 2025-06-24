كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تداول عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر الأهالى من أحد المقاهى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة لقيام العاملين به بالتشاجر مع السكان والتعدي عليهم.

وذكرت الداخلية، أنه بالفحص والتحري عن الواقعة تبين أن قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، فتم تحديد وضبط طرفيها.

وأشارت إلى أن الطرف الأول مالك محل صالون رجالى وشقيقه عامل بالمحل، والطرف الثانى مالك مقهى وعاملان بها، ونشبت المشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، دون وجود أى إصابات.

وبمواجهة طرفي المشاجرة اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.