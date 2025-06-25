 الشرطة الإسبانية تلقي القبض على مشتبه به بعث برسائل تهديد لموراتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الإسبانية تلقي القبض على مشتبه به بعث برسائل تهديد لموراتا

مدريد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 10:53 م

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما في مدينة ملقا، للاشتباه في أنه وجه تهديدات بالقتل للمهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا وعائلته.

ويشتبه أن المتهم وجه التهديدات لموراتا عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أهدر قائد المنتخب الإسباني ضربة جزاء حاسمة في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال في ميونخ أوائل يونيو الجاري، وفقا لصحيفتي "آس" و"لافانجارديا" اليوم الثلاثاء.

وحاول المتهم تبرئة نفسه من خلال الزعم بأن حسابه الشخصي تمت سرقته من قبل مجهولين، مثلما ورد في صحيفة "آس".

ولكن تبين من فحص الهاتف الشخصي للشاب أنه كتب رسائل التهديد.


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