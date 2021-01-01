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ذكرت تقارير صحيفة تركية، إن مفاوضات نادي ألتاي التركي مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا وصلت لمرحلتها الأخيرة.

وقال موقع "Ajansspor" التركي، إن ألتاي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى التركي، يرغب في ضم أحمد ياسر ريان لتقوية خط هجومه.

وأشار الموقع في تقرير نشره مساء الجمعة، إن ألتاي قدم عرضا لريان والمفاوضات في مرحلتها النهائية حاليا.

وأوضح الموقع التركي، في تقريره أن القرار النهائي بشأن انتقال أحمد ياسر ريان للنادي التركي سيحسم في الأيام القادمة.

وانتقل ريان لاعب الأهلي لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة بالموسم الجاري ونجح في تسجيل 15 هدفا متصدرا بهم قمة جدول ترتيب الهدافين بالدوري متساويا مع محمد شريف مهاجم المارد الأحمر.

ويشارك ريان خلال الفترة الحالية، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث خاض أول مباراة مع الفراعنة يوم الخميس ضد إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.