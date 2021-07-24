كرواتيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا اليوم السبت، 191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفا و496 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية اليوم عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، أن أكثر 47% من السكان البالغين تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للجائحة، بعدد تجاوز المليون و600 ألف شخص.

وأضاف الفريق أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء ارتفعت إلى 8 آلاف و245 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.. بينما بلغ عدد المُتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن 353 ألفا و238 حالة، بعد شفاء 135 مريضاً في آخر 24 ساعة.