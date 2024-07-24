يستعد ريس جيمس قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لمنافسات الموسم المقبل 2024/2025، في مختلف البطولات التي سيخوضها الفريق.

وأدلى اللاعب الإنجليزي بتصريحات صحفية أشار فيها إلى أهدافه مع «البلوز» خلال منافسات الموسم المقبل، قائلًا: «لدي هدف واحد، وهو البقاء في الملعب».

وأشار جيمس إلى تمنيه التواجد في المباريات بشكل مستمر وأساسي، خاصة أنه من اللاعبين الذين يتعرضون للإصابات بشكل مستمر بالرغم من مستواه الجيد، وهو ما يعترضه لإظهار قدراته الفنية خلال منافسات المسابقات التي يشارك فيها.

في الوقت نفسه، قال إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لتشيلسي، بأنه سيعتبر ريس جيمس أحد قادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال ماريسكا: «أريده أن يكون مرة أخرى من بين قادة هذا الفريق، أحب اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية».