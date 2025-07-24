شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي على مستوى القمة حول ليبيا والذي عقد افتراضياً عبر تقنية الزووم، برئاسة رئيس أوغندا، رئيس المجلس الحالي، وبمشاركة رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والممثل الخاص للأمين العام، وعدد من قادة وممثلي الدول أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، أوصى المنفي، خلال كلمته في هذا الاجتماع بالآتي:

**دعم جهود المجلس الرئاسي في تثبيت الأمن، وتعزيز سلطة الدولة، والتقدم بالعملية السياسية، والدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وقيامها بالتزاماتها الوطنية، والخارجية.

**التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية على الأراضي الليبية ودعوة اللجنة رفيعة المستوى للقيام بزيارة رسمية إلى طرابلس على مستوى قادة الدول الأعضاء ومن بينهم دول الجوار.

**القيام بزيارة ميدانية لمجلس السلم والأمن الإفريقي إلى ليبيا على المستوى الوزاري، أو على مستوى القادة.

**دعم جهود المجلس الرئاسي في دعوة الأطراف الليبية إلى تسريع إجراء الانتخابات التي طال انتظارها، واحترام إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وانعاش المسار الانتخابي الذي تعطل لأكثر من 10 سنوات، والالتزام بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، وإتباع التوافق سبيلاً لتجاوز الخلافات والاختلافات.

**دعم كافة الجهود والخطط الوطنية، والعمل من أجل تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الاقتصادي والمالي.

**تشجيع كل الدول الإفريقية على استئناف تواجدها الدبلوماسي في طرابلس، ودعم استقرار ليبيا عبر التواصل المباشر مع مؤسساتها الشرعية.

**الإسراع بإعادة فتح مكتب الاتصال الإفريقي في طرابلس لتعزيز التنسيق والمواكبة من داخل البلاد وأن يكون ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر القادم.

**دعم جهود، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والاستفادة من نجاحاتها في وقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة القوات من أجل تسريع عملية توحيدها.

**تأكيد احترام السيادة الليبية، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والعمل على دعم مسار الحل الوطني، والتأكيد كذلك على إنهاء التدخلات الأجنبية، وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، دعماً لسيادة الدولة.