السعودية تنفذ حكم القتل بحق 3 مواطنين لادانتهم بالإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بثلاثة سعوديين في منطقة القصيم (وسـط البلاد) أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "مصعب بن محمد بن علي الربعي و عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد وريان بن عبدالسلام بن علي الربعي (سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، والتخطيط لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة الأسلحة والذخيرة وتمويل الأعمال الإرهابية حيث أسفرت أعمالهم الإرهابية عن قتل رجل أمن ومقيم، إضافة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

ووفق البيان "أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".