مسيرة بالسيارات والأعلام لمرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ في الإسكندرية

نظم عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، عن حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، مسيرة بالسيارات والإعلام بشوارع برج العرب غربي المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن سباق الدعاية الانتخابية، في محاولة من المرشحين للتواصل المباشر مع المواطنين، وعرض برامجهم الانتخابية لكسب ثقة الناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في وقت سابق الكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة الإسكندرية، والتي تضم 22 مرشحًا بالنظام الفردي ومن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، تستمر فترة الدعاية لمدة 14 يومًا تنتهي ظهر يوم الخميس 31 يوليو الجاري، يعقبها بدء فترة الصمت الانتخابي.

ودعت الهيئة جميع المرشحين إلى الالتزام بالضوابط المحددة في القرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن قواعد الدعاية الانتخابية.