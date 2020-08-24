رئيس أوكرانيا يشيد باتفاق وقف إطلاق النار الجديد

أشاد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، باتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الاتفاق جدد الآمال بشأن إحلال السلام في شرق البلاد الذي يموج بالصراع.

وقال "زيلينسكي"، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس "على مدار 29 يوما، لم تقع خسائر أو إصابات بسبب القتال، واعتقد أن هذا هو انتصارنا المشترك العظيم"، حسبما أفاد بيان من الجانب الأوكراني.

وعقب أربعة أسابيع على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، تلوح في الأفق فرص لاستثناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا حول حل سلمي للمنطقة التي تشهد نزاعات.

وأعرب وزير الخارجية الألماني، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، عن أمله في أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين في سبتمبر المقبل تحت وساطة ألمانية-فرنسية.

وكانت آخر قمة عُقدت بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا "صيغة نورماندي" في ديسمبر الماضي في باريس، ودفعت كييف وموسكو خلال القمة نحو إنعاش عملية السلام في المناطق التي تشهد نزاعات في شرق أوكرانيا.