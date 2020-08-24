إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل بكفر الشيخ

شهدت قرى مركزي فوة ودسوق، حملة لإزالة التعديات، لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين الظروف الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوة، برئاسة راشد شرف الدين، رئيس المدينة، من إزالة التاندات بشارع المشمس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بينما نجحت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس المركز، في إزالة 14 حالة تعدٍ بالقرى، منها 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية شابة عزبة أبو شعيشع، نطاق جمعية شابة الزراعية، بمساحة ٣٣٨٠ مترًا.

وتم تنفيذ 4 قرارات إزالة بدسوق تابعة لجمعية العجوزين، وبقرية سنهور المدينة على مساحة بمساحة 1200 متر، وإزالة سور بالبلوك تابع لجمعية الصافية بقرية كفر مجر، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تمكنت حملة إزالة الأقفاص والاحواش السمكية بنطاق مركز ومدينة دسوق، من إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل بقرى كفر مجر، ومحلة أبو علي، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.