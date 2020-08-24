 المحافظون في كندا ينتخبون إيرين أوتول زعيما للحزب - بوابة الشروق
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المحافظون في كندا ينتخبون إيرين أوتول زعيما للحزب

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:02 م

انتخب حزب المحافظين، المعارض الرئيسي في كندا، اليوم الاثنين، إيرين أوتول زعيمًا جديدًا له.

وقال أوتول، وهو من قدامى المحاربين ووزير حكومي سابق، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرًا لكم.. لقد بدأنا للتو".

وفي تصويت تأخر بسبب أخطاء في بطاقات الاقتراع، فاز أوتول على وزير الدفاع السابق بيتر ماكاي بنسبة 57 في المئة مقابل 43 في المئة لغريمه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي.

ويحل أوتول محل أندرو شير، الذي أعلن عن خطط للتخلي عن منصبه بعد خسارته الانتخابات الفيدرالية أمام حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية، في أكتوبر الماضي، على الرغم من سلسلة الفضائح التي أحاطت بحملة منافسه.


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