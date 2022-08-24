توقع استقرار تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا اليوم

تشير بيانات شركات تشغيل شبكات خطوط نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا إلى استقرار تدفقات الغاز اليوم الأربعاء، عند مستوياتها المنخفضة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن بيانات شركة تشغيل خط غاز نورد ستريم1 وهو الخط الرئيسي لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تقول إنه سيتم الضخ بمعدل 5ر14 جيجاوات/ساعة، وهو تقريبا نفس متوسط الضخ اليومي منذ بداية الشهر الحالي.



تصل الطاقة التشغيلية الفعلية لخط نورد ستريم1 إلى حوالي 73 جيجاوات/ساعة يوميا، لكن شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي خفضت الإمدادات إلى 40% من الطاقة التشغيلية خلال يونيو الماضي ثم إلى 20% اعتبارا من 27 يوليو الماضي.



ومن المقرر وقف الضخ تماما عبر الخط لمدة 3 ايام اعتبارا من 31 أغسطس الحالي بحسب بيان سابق لشركة جازبروم.



في الوقت نفسه أشارت بيانات شركة شبكة خطوط الغاز في أوكرانيا إلى أنه من المتوقع ضخ 2ر42 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر هذه الخطوط اليوم وهو تقريبا نفس متوسط الضخ اليومي خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى حوالي 2ر77 مليون متر مكعب يوميا، لكن روسيا قلصت الكميات التي تضخها إلى أوروبا بشكل عام ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها بسبب غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي.