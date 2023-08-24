ضبط 54 طن منتجات غذائية و63 ألفا و406 عبوات مواد غذائية فاسدة بالغربية

تمكنت إدارة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط 54 ألفا و137 كيلو جرام منتجات غذائية، عبارة عن لحوم، وزيت زيتون، وملح، وجنزبيل، وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 60 ألف عبوة سناكس، ومقرمشات، وشيبسي للاطفال منتهية الصلاحية، و3406 عبوات مشروبات غازية كانز وعصائر منتهية الصلاحية، ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضحت المهندسة حنان عامر، مدير إدارة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، أن الدور الأساسي لهيئة سلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك، عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.