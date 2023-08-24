محمد بن زايد: نقدر موافقة بريكس على ضم الإمارات للمجموعة

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كتب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، على حسابه بمنصة إكس "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وأضاف "نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أعلن اليوم أن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي يوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.