مدبولي يشارك في جلسة الحوار رفيع المستوى ضمن فعاليات قمة بريكس

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في جلسة الحوار رفيع المستوى، في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يُلقى رئيس الوزراء، اليوم، كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، ومن المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

وتتصدر آليات الحد من هيمنة الدولار، وتوسيع نطاق كتلة «بريكس» المباحثات، إضافة إلى بحث ملفات حيوية، بينها مخاطر الأمن الغذائي والمناخ ببلدان العالم النامي، والمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي بين بلدان جنوب الكرة الأرضية، نحو تمثيل أكثر عدلًا في المؤسسات الدولية.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها، هي: السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام، وتنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في «بريكس» دعمها سابقا لتوسعة التكتل، كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة «بريكس»، اعتبارا من 1 يناير 2024.