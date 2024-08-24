باكستان: مقتل طفلين وإصابة 14 آخرين إثر انفجار في بلوشيستان

ذكرت الشرطة لقناة جيو نيوز، اليوم السبت، أن طفلين لقيا حتفهما بينما أصيب 14 شخصا آخرين بعد انفجار وقع قرب موقع للشرطة في منطقة بيشين في اقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لقوات إنفاذ القانون، تم نقل المصابين، بما في ذلك رجال شرطة، إلى المستشفى بعضهم إصابته خطيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام في فبراير، قُتل 26 شخصا وأصيب 50 آخرون في انفجارين منفصلين استهدفا مرشحين للانتخابات في بلوشستان قبل يوم من الانتخابات العامة.

وأودى الهجوم الأول بحياة 14 شخصا على الأقل بينما أصيب 25 آخرون بعد انفجار وقع خارج مكتب مرشح مستقل في بيشين في بلوشستان، بينما وقع الانفجار الثاني خارج مكتب جمعية علماء الإسلام- فضل في منطقة كيلا سيف الله.

ووقع انفجار بيشين خارج المكتب السياسي للمرشح المستقل أصفنديار خان كاكار في منطقة خانوزاي.

يشار إلى أن جماعات مسلحة أبرزها جيش تحرير بلوشيستان تنشط في الإقليم وتهاجم قوات الأمن ومنشآت كان من بينها ميناء جوادر في الإقليم في شهر مارس الماضي.