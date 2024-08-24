باريس سان جيرمان يكتسح مونبيلييه بسداسية في الدوري الفرنسي

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تغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبيلييه بسداسية دون رد، مساء الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدفين في الشوط الأول سجلهما برادلي باركولا وماركو أسينسيو في الدقيقتين 4 و24 على التوالي لتنتصف المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني سجل باركولا وأشرف حكيمي وزاير إيمري ولي كانج إن أربعة أهداف أخرى في الدقائق 53 و58 و60 و82 على التوالي لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان بسداسية نظيفة.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في الصدارة محققا العلامة الكاملة بينما تواجد مونبيلييه في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.