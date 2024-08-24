أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 606 آلاف و490 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 606 آلاف و490 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية – فى بيان أوردته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية – “أن الجيش الروسي تكبد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1160 جنديا ما بين قتيل وجريح”. منذ بدء العملية العسكرية

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية “8 آلاف و542 دبابة، و16 ألفا و620 من المركبات المدرعة، و17 ألفا و349 من النظم المدفعية، و1169 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و935 من أنظمة الدفاع الجوي، و2444 من صواريخ كروز، و367 طائرة مقاتلة، و328 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلا عن تدمير 2911 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة، و23 ألفا و383 من المركبات وخزانات الوقود، و14 ألفا و64 طائرة بدون طيار”.