 روسيا تتبادل 115 أسير حرب احتجزتهم أوكرانيا خلال عملية كورسك - بوابة الشروق
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روسيا تتبادل 115 أسير حرب احتجزتهم أوكرانيا خلال عملية كورسك

د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 6:53 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 6:53 م

قالت روسيا إنها تبادلت 115 أسيرا كان قد تم احتجازهم من جانب أوكرانيا خلال عملية توغل عبر الحدود استمرت تقريبا ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك، مقابل نفس العدد من أفراد الخدمة الأوكرانيين المحتجزين.

ووفقا للاتفاق، الذي توسطت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، تم نقل الجنود الروس الأسرى إلى بيلاروس وسيتم إرسالهم إلى روسيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع في موسكو عبر تليجرام اليوم السبت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

كان الجنود الأوكرانيون قد اجتاحوا كورسك في 6 أغسطس، مما فاجأ روسيا. وأسر الجيش الأوكراني عدة مئات من الجنود الروس، بما في ذلك أكثر من 100 في حادثة واحدة يوم 14 أغسطس، وفقا لتقارير.

وكان أول هجوم عسكري خارجي داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية قد منح أوكرانيا أكثر من 1250 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية، وفقا لحكومة كييف. ولم يتسن التحقق من تلك الادعاءات على نحو مستقل.


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