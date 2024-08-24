سلوت: كلوب صدق فيما أخبرني به عن صلاح

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق للريدز، قد صدق فيما أخبره به عن نجم الفريق محمد صلاح وأنه إيجابي للغاية، وأن جميع لاعبي الريدز يريدون العمل الجاد باستمرار.

قال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول ايكو»:" لدي أعتقادا راسخا أنك لا تحسن الأفراد، بل تحسن الفريق ككل، وبسبب ذلك يتحسن الأفراد".

أضاف سلوت:" لذا إذا لعب صلاح وآرنولد أو صلاح وكونور برادلي معا بشكل أفضل، أو كان لدى صلاح تفاهم وتوقيت أفضل مع سوبوسلاي، فإن النتيجة النهائية هي أنك ستقول أن صلاح أصبح أفضل".

أوضح الهولندي:" لكني أعتقد أن الأمر يتعلق ببنية الفريق والعمل بشكل يومي لتحسينها، ونحن كجهاز فني دورنا أن نُري اللاعبين التوقيت الذي يمكنهم القيام بالأمور بشكل أفضل، أو أين يمكنهم الركض داخل الملعب، أو متى يتعين عليهم الدفاع".

أشار سلوت:" لكن تحسن الفرد يحدث تسع مرات من أصل 10 من خلال تحسن الفريق كله، امنحهم بنية ورؤية واضحة لما يجب عليهم القيام به، وصلاح مثل كل اللاعبين الآخرين هو جزء من الفريق، ولديه مهامه التي يتعين عليه القيام بها، في بعض الأحيان تظهر لهم أن ما يفعلونه يقومون به بشكل جيد للغاية، وفي بعض الأحيان تظهر لهم أين يمكنهم التحسن".

واصل سلوت:" كيف وجدت صلاح؟ مثل كل اللاعبين الآخرين.. إيجابي حقا، وهذا ما أخبرني به كلوب، أجريت محادثة واحدة فقط معه، لكنه أخبرني بالعديد من الأشياء".

أتم سلوت:" أخبرني كلوب أن هناك ثقافة جيدة حقا في نادي ليفربول، وأن اللاعبين يريدون العمل الجاد، ويأتون إلى ملعب التدريبات كل يوم بغرض التحسن، هذا ما شعرت به معهم جميعا، مع صلاح وفان دايك، وهارفي إليوت، من اللاعبين الكبار للصغار.. يأتون جميعا لأنهم في النهاية يستمتعون بلعب كرة القدم وهذا ما نفعله هنا".

قاد محمد صلاح ليفربول لافتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالفوز على إيبسويتش تاون بهدفين دون رد، سجل منها صلاح هدفا وصنع آخر، ليحقق النجم المصري رقما قياسيا بالتسجيل في الجولة الافتتاحية للبريميرليج للمرة الثامنة على التوالي بواقع 9 أهداف لينفرد برقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي.