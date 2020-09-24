تعد علاقة حب الممثلة الإيطالية صوفيا لورين بزيت الزيتون واحدة من أعظم روايات هوليوود في كل العصور، فقد كانت تتناول ملعقتين صغيرتين يوميا، وتستخدمه كمرطب للحفاظ على بشرتها مشرقة، إضافة إلى أنها كانت تستخدمه في الاستحمام، وربما هذا السبب هو ما ساعدها في الحفاظ على نضارتها حتى عمر الـ85.

يعد زيت الزيتون سر الجمال على مدار العديد من الأزمنة، حتى في عصور مصر القديمة؛ إذ يحتوي على العناصر الغذائية التي تغذي البشرة وتنعمها وتجعلها لامعة، وبخاصة أنه لم يكن لديهم أطباء جلدية، وفقا لموقع "ويل آند جود".

يقول ميشيل فاربر، أخصائي الجلدية، إن زيت الزيتون يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد على الترطيب، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل "E"، الذي يعد علاجا مضادا للشيخوخة.

لكنه يحذر من أنه يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى تفاقم حب الشباب؛ لذلك فهو ليس خيارًا آمنا إذا كنت تعاني من حب الشباب أو إذا كانت بشرتك دهنية.

ولكن يظل زيت الزيتون قوة جمالية لن تتكرر بفضل تمتعه بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل كواقيات فعالة للبشرة، كما أنه يمكن لفيتامين "E" أن يحافظ على شبابك، وبخاصة إذا استخدم كعنصر ترطيب في منتجات العناية بالبشرة، بدلاً من استخدامه كمرطب بحد ذاته.

إذا كنت ترغب في دمج الزيتون، فيمكنك استخدامه كقناع مرطب للشعر أو على الجسم، لأنه يعمل على ترطيب جفاف الجلد.

وينصح الدكتور فاربر بإجراء اختبار موضعي قبل البدء في استخدام زيت الزيتون على البشرة، وبخاصةً إذا كانت بشرتك غنية بالزيوت بالفعل.

وأضاف: "إذا كنت تحاول دمج منتج جديد مع الزيتون، فمن الأفضل أن تختبر جزءا منه أولا للتأكد من أنك ستتحمله، أو استشارة طبيب الجلدية الخاص بك".