الوداد يدعم صفوفة بالتعاقد مع إنزو زيدان

تعاقد الوداد الرياضي المغربي مع الفرنسي إنزو زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، قادمًا من فريق ألميريا الإسباني في ثاني صفقات الفريق الأحمر بعد التوقيع أمس الأربعاء لأيوب الكعبي لثلاث سنوات.

وتعتبر صفقة ابن زيدان، الذي لعب لأندية بالدوري الفرنسي والاسباني، أبرز صفقة يوقع عليها الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، إلى حانب أيوب الكعبي، واللاعب الليبي اللافي.

ويسعى الوداد البيضاوي لتعزيز صفوفه بلاعبين متميزين في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم المراكز التي تعاني، بعد إخفاق اللاعبين الذين جلبهم في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتشر على الصفحات التابعة لجماهير الوداد الرياضي المغربي والصحف المغربية، مقطع فيديو للبرازيلي روبيرتو كارلوس، نجم الريال السابق، ووكيل أعمال إنزو زيدان، أعلن من خلاله أن موكله انتقل الى الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 23 من الشهر ذاته.