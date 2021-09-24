وزير الصحة الموريتاني: تطعيم 13 في المائة من السكان ضد كورونا

قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن بلاده تمكنت من تطعيم أكثر من 13 في المائة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف وزير الصحة الموريتاني - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في نواكشوط، أن بلاده حصلت على ما يناهز 1.5 مليون جرعة استخدمت منها حوالي مليون جرعة، وتم تطعيم أكثر من 800 ألف شخص، منهم أكثر من 500 ألف مكتمل التطعيم.

واعتبر أن موريتانيا تعتبر - حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية - من أوائل الدول الإفريقية المتقدمة في التطعيم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الموريتانية تعتزم إجراء حملات قادمة للوصول إلى أعداد أكبر، داعيا في الوقت ذاته جميع الموريتانيين إلى الإقبال على مراكز التطعيم المنتشرة في البلاد.

ووفق آخر إحصائية وزارة الصحة؛ بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا 35 ألفا و717 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 34 ألفا و32 حالة، أما حالات الوفيات فوصلت إلى 768 حالة.