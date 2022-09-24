"She was 12 and I was 30."



- Joe Biden pic.twitter.com/bmit4z9oqa — Townhall.com (@townhallcom) September 23, 2022

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم وارتباكهم بعد ملاحظة الرئيس بايدن الخفية حول صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره، حيث إنه خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية للتعليم، أكبر نقابة للمعلمين في البلاد، وديمقراطيين آخرين، قاطع بايدن مؤقتا ملاحظاته حول تغير المناخ لمخاطبة امرأة في الحشد كان يعرفها على ما يبدو منذ فترة طويلة، كما نقلت "روسيا اليوم" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وخلال حديثه عن التغير المناخي، قال بايدن: "اكتشف الجميع أنه لم يعد هناك الكثير من المنكرين للمناخ بعد أن رأوا ما حدث هذا العام..لكن خمنوا ماذا.. لدينا الكثير لنفعله".بعد ذلك، أشار إلى الحشد، وقال بصوت منخفض: "عليك أن تقولي لي مرحبا".وضحك الحشد فيما أكمل بايدن: "لقد عدنا إلى الوراء بعيدا..كانت تبلغ من العمر 12 عاما وكان عمري 30 عاما، ولكن على أي حال..هذه المرأة ساعدتني في إنجاز الكثير..على أي حال".وضحك الحشد مرة أخرى، على الرغم من أنه لم يكن كل من سمع ملاحظة بايدن غير الرسمية وجدها محببة للغاية.في حين وجد المحافظون على تويتر ذلك مزعجا، حيث كتبت مضيفة البودكاست المحافظة مونيكا كرولي: "مع تقدم الخرف، يفقد المرضى المزيد من مرشحهم ويميلون إلى إفشاء الحقيقة..بايدن: كانت تبلغ من العمر 12 عاما وكان عمري 30 عاما".وعلق المنتج التنفيذي لشركة "NewsBusters"، تيم جراهام قائلا: "لماذا يحبط بايدن المتعاملين ("أنت تعرف أن اليمينيين سوف يغردون "هل شم شعرها حينها؟")".وغرد ستيف جيست، المستشار الخاص للاتصالات للسناتور تيد كروز، جمهوري من تكساس: "يا إلهي".وتساءلت ميراندا ديفين، الكاتبة في نيويورك بوست: "هل هناك أي سياق تبرئ لهذا؟"وانتقد الممثل المحافظ نيك سيرسي أنصار بايدن بعد التعليق، مغردا: "الديمقراطيون يعتقدون أن هذا أمر طبيعي".