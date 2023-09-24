رئيس جامعة بنى سويف: 1500 جنيه مكافأة للعاملين بالجامعة

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، قرارا بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والحفاظ على حسن سير العمل، والقضاء على المعوقات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.