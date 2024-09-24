علق النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على ارتفاع سعر طن أرز الشعير هذا الموسم إلى 21 ألف جنيه، وسعر الطن الأبيض إلى 33 ألف جنيه بدون التعبئة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة "الشمس"، مساء الثلاثاء: "مازلنا في بداية موسم الأرز، وهي فترة انتقالية تشهد ارتفاعا في الأسعار".

وانتقد ظاهرة تخزين الأرز، قائلا: "طبيعة محصول الأرز، كونه يزرع مرة واحدة في السنة فيحدث التخزين في هذا الوقت، المخزن لديه علم أنه مع الوقت السعر بيرتفع كما حدث في الأعوام السابقة، الناس وأصبحت تستثمر أموالها في بعض السلع من ضمنها الأرز فهو سلعة سهلة الحفظ، فالشعير يحفظ في السنابل 7 سنوات".

وأشار إلى أن سعر أرز الشعير بدأ الموسم الماضي بـ 11 ألف جنيه، قبل أن يصل إلى 20 ألف جنيه.

وأوضح أن قلة عدد مفتشي جهاز حماية المستهلك تمثل مشكلة، قائلا: "لدينا ارتفاعات في الأسعار كلها لا يمكن إنكاره، الحل إن المواطن يعمل مقارنة ويراجع الأسعار ويفاضل بين البقالين، دعونا نتفق أن عندنا زيادة في أسعار الكهرباء والطاقة بتعود على الزيادة بشكل عام".

وشدد أن الفلاح أو المصنع ليسا مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، معقبا: "للآسف اليوم المضاربة أصبحت مهنة، أقول للشخص المخزن أنت تضر البلد، وإذا كنت بتكسب في صنف فأنت بتخسر أمامه في أشياء كثيرة، وللآسف سلعة الأرز بتتخزن في زراريب ومصانع مغلقة وأماكن مبنية يخزن فيها 3 أو 4 أشهر".