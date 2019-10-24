جينيراسيون يصل ملعب السلام لخوض مباراة الزمالك

وصلت حافلة جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب السلام لمواجهة الزمالك في إياب الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

كما وصلت حافلة الزمالك إلى ملعب اللقاء، وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ومعاونوه في الجهاز الفني بمعاينة أرضية ملعب السلام قبل انطلاق المواجهة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم، بهدف نظيف على أقل تقدير من أجل بلوغ مرحلة المجموعات بعدما خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف، وفي حالة تأهله سيقع في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي.