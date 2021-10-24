وزير الطيران يؤكد الاستعداد لتقديم احتياجات قطاع النقل الجوي في اليمن

بحث وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الأحد، مع وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.



وناقش اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب والتأهيل لكوادر هيئة الطيران المدني وتحسين خدمات المطارات في المناطق المحررة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في مجال النقل الجوي والخدمات الأرضية وتنظيم العمل بحركة الملاحة الجوية بين المطارات في المناطق المحررة مع المطارات المصرية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأحد، أبدى وزير الطيران المدني استعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم للارتقاء باحتياجات قطاع النقل الجوي في اليمن.