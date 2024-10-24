18 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الثلاثاء، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والرواكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من الكيماويات والنسج والبضائع العامة.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي حوالى 30 لوط بمبلغ 18 مليون جنيه، وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ونبيل محمد عبداللطيف مدير إدارة المهمل وعاطف محمد مأمور التعريفة ومحمد وآلاء خالد.