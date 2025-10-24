مانشستر يونايتد يسعى لحسم صفقة أندرسون من نوتنجهام فورست

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحركاته المبكرة في سوق الانتقالات، حيث وضع إليوت أندرسون، نجم نوتنجهام فورست، على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر توصلت لاتفاق مبدئي مع اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بدلاً من يناير، بناءً على رغبة اللاعب في استكمال الموسم الحالي مع فريقه الحالي للحفاظ على مكانه الأساسي وضمان وجوده في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 45 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي وافق عليها مسؤولو نوتنجهام فورست بعد مفاوضات قصيرة بين الطرفين، في ظل العلاقة القوية بين الناديين.

ويرتبط أندرسون، البالغ من العمر 22 عامًا، بعقد يمتد حتى عام 2029 مع نوتنجهام فورست، إلا أن تألقه اللافت هذا الموسم جعله هدفًا لعدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، من بينها أرسنال وتوتنهام، قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في الاقتراب من حسم الصفقة لصالحه.