 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس بالولايات المتحدة إلى 6 قتلى بوفاة طفل متأثرا بجروحه - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس بالولايات المتحدة إلى 6 قتلى بوفاة طفل متأثرا بجروحه

رويترز
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:30 ص

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة طفل متأثرا بإصابته بحادث صدم سائق بسيارته حشدا احتفاليا في واكيشا بولاية ويسكونسن، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى ستة قتلى.

وقالت نائبة المدعي العام سوزان أوبر أثناء مثول داريل بروكس جونيور البالغ 39 عاما أمام المحكمة إن اللائحة الاتهامية التي وجهت إلى المتهم وتشتمل على خمس تهم بالقتل العمد، ستضاف إليها تهمة سادسة مماثلة بعد وفاة الطفل.

وأضافت: "أود للأسف أن أبلغ المحكمة بأننا علمنا بوفاة طفل آخر في هذه القضية"، مشيرة إلى أن النيابة العامة ستوجه بالتالي تهمة سادسة إلى المتهم.

وبروكس متهم بأنه صدم عمدا بسيارته بسرعة كبيرة جمعا من الناس كانوا يشاركون في العرض الميلادي السنوي في المدينة.


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