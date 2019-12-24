تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشر لمباراة الإنتاج الحربي أمام الزمالك، والتي تُقام اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
الدقيقة 5 : زيزو يسدد على مرمى الإنتاج الحربي
بداية المباراة
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.
خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو ، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
تشكيل الإنتاج الحربي
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي
خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا
خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي