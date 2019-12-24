 مباشر.. الإنتاج الحربي 0 - 0 الزمالك..زيزو يسدد على مرمى عامر - بوابة الشروق
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مباشر.. الإنتاج الحربي 0 - 0 الزمالك..زيزو يسدد على مرمى عامر

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 7:38 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشر لمباراة الإنتاج الحربي أمام الزمالك، والتي تُقام اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

الدقيقة 5 : زيزو يسدد على مرمى الإنتاج الحربي

بداية المباراة

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو ، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي

 

 

 


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