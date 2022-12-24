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الهند تعيد إلزامية اختبار كورونا للقادمين من هذه الدول

د ب أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 11:38 م

قالت الحكومة الهندية، اليوم السبت، إنه في إطار تشديد إجراءات مكافحة كوفيد 19، سيكون اختبار تفاعل إنزيم البوليميراز المتسلسل في الوقت الحقيقي (آر تي/ بي سي آر) إلزاميا للمسافرين القادمين من (الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند)، وطلبت من الولايات الهندية إجراء تدريبات محاكاة في 27 ديسمبر لضمان جاهزية المرافق الصحية بما في ذلك محطات توليد الأكسجين الطبي.

واعتبارا من اليوم السبت، بدأ اختبار فيروس كورونا العشوائي للمسافرين الدوليين في المطارات بما في ذلك تلك الموجودة في نيودلهي ومومباي وحيدر أباد وبنجالورو وتشيناي وأحمد أباد وبيون وإندور وجوا بموجب إرشادات جديدة تتطلب اختبار 2% من الركاب الذين يصلون في كل رحلة دولية، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية.

ومع استمرار المحنة التي واجهتها البلاد خلال موجة كوفيد 19 الثانية في أبريل 2021 في أذهان السلطات، أخبرت الحكومة المركزية الولايات والأقاليم أنه يجب تنشيط غرف التحكم في الأكسجين من أجل إيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات المتعلقة بالأكسجين.

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