حصاد أعمال مؤسسة حياة كريمة بجنوب سيناء خلال 2024

تضمنت أعمال مؤسسة حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء عدة مجالات متنوعة، لتقديم الدعم والخدمات للمواطنين خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور جبريل فتيح، مسئول مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، إن المؤسسة قامت بعدة فعاليات خلال عام 2024، ومنها مشاركة متطوعي المؤسسة والحالات المستفيدة في إفطار الأسرة المصرية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان الماضي، وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال هذا الشهر، وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية في شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى إطلاق مبادرة "نقدر في عشر أيام" لمساعدة طلبة الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية قبل امتحانات الثانوية العامة، وإقامة البطولة الرياضية لكرم القدم بشرم الشيخ لشباب المحافظة بالوديان.

وأوضح مسئول مؤسسة حياة كريمة، في تصريح اليوم، أنه جرى المشاركة في تنظيم العديد من القوافل الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وجرى خلال أيام فقط إجراء الكشف والفحوصات الطبية، وأيضًا العلاج بالمجان، لـ1270 حالة، إضافة إلى توزيع 2700 عبوة معجون أسنان متنوعة، وتوزيع أدوية العظام والباطنة والأسنان والعلاج بالمجان دعمًا لمواطني المحافظة، وتسليم 8 تروسيكلات على المستحقين.

وتابع، "كما جرى إطلاق مبادرة أنت الحياة في يناير 2024 لتقديم يوم ترفيهي خدمي لمواطني قرية الجبيل بطور سيناء، وتضمنت الفعاليات تنفيذ يوم رياضي وثقافي، وندوات توعوية بالمدارس، وملتقي توظيف، وقافلة طبية وبيطرية على مدار 3 أيام متواصلة، بجانب توزيع لحوم في عيد الأضحى بإجمالي 1000 كيلو".

وأكد أنه جرى تسليم 11 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات لتمكينهن اقتصاديًا، وتسليم بضاعة كشك لـ6 حالات إنسانية، وتوزيع جهزة منزلية على الحالات الإنسانية المستحقة، و600 شنطة مدرسية على طلاب المدارس داخل التجمعات البدوية.