سفير مصر ببوركينا فاسو يلتقي سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل

بحث السفير المصري في بوركينا فاسو إبراهيم عبد العظيم الخولي، مع السكرتير التنفيذي للجنة البرلمانية لتجمع دول الساحل الإفريقي الخمس كارامكو تراوريه، الجهود الرامية لاستكمال هياكل اللجنة، ودعم عملها.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول كيفية تعزيز علاقات اللجنة الخارجية مع اتحاد البرلمانات العربية والإفريقية والإسلامية والفرانكفونية.

يأتي اللقاء في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لدول الساحل.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تم تأسيسها في فبراير 2020 بواسطة برلمانات دول الساحل كمنظمة برلمانية دون إقليمية، وتلعب دورا استشاريا للدول الخمس في مواجهة تحديات إقرار السلام والأمن والتنمية التي تواجهها.