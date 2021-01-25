 سفير مصر ببوركينا فاسو يلتقي سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل - بوابة الشروق
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سفير مصر ببوركينا فاسو يلتقي سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل

سفير مصر ببوركينا فاسو
سفير مصر ببوركينا فاسو
أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 1:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 1:13 ص

بحث السفير المصري في بوركينا فاسو إبراهيم عبد العظيم الخولي، مع السكرتير التنفيذي للجنة البرلمانية لتجمع دول الساحل الإفريقي الخمس كارامكو تراوريه، الجهود الرامية لاستكمال هياكل اللجنة، ودعم عملها.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول كيفية تعزيز علاقات اللجنة الخارجية مع اتحاد البرلمانات العربية والإفريقية والإسلامية والفرانكفونية.

يأتي اللقاء في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لدول الساحل.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تم تأسيسها في فبراير 2020 بواسطة برلمانات دول الساحل كمنظمة برلمانية دون إقليمية، وتلعب دورا استشاريا للدول الخمس في مواجهة تحديات إقرار السلام والأمن والتنمية التي تواجهها.

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